Україна запускає 'керований експорт' зброї: Зеленський розкрив деталі

Зокрема, запроваджуватиметься керований експорт тих видів української зброї, якої вироблено в достатній кількості, аби за виручені кошти фінансувати виробництво дефіцитних видів зброї.

Надлишкову вироблену українську зброю, якої є вдосталь на складах, передбачається продавати союзникам, аби за отримані кошти фінансувати виробництво дефіцитних дронів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав під час зустрічі з журналістами. Глава держави розповів про рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Важливе рішення щодо керованого експорту нашої зброї. Зараз ми перебуваємо в моменті, коли у нас є зброя, є можливості, і не вистачає фінансування. І це вже таке перманентне відчуття, що ми постійно в якомусь дефіциті, але дуже не хочеться зменшувати можливості виробництва", - сказав президент.

Як наголошує Зеленський, під час війни ніхто ризикувати не хоче, але Україні потрібні гроші на виробництво певних дуже потрібних видів зброї, наприклад, дронів для фронту.

"Тому, я думаю, так: десь за 10 днів у нас буде концепт щодо експорту", - додав Зеленський.

Також, глава держави навів приклад "морських дронів".

"Україна може виробляти їх набагато більше ніж є наших власних потреб. Це говорить про те, що або ми зменшуємо можливості виробництва, або ми даємо можливість продавати саме ту кількість, яку можемо. Тоді ми отримуємо відповідні гроші, які ми можемо витрачати на дефіцитний дрон, на який у нас немає грошей і якого у нас немає на полі бою в достатній кількості", - пояснив глава держави.

Він додав, що в Україні є деяка зброя високої якості, є залишок і можливості виробляти.

"Давати на це гроші, коли у нас дефіцит, ну ви розумієте, нерозумно. А ось зменшувати виробництво не хочеться. Буде три платформи. Перша платформа – США, друга платформа – Європа, третя платформа – інші країни. Буде експорт як приватний, так і державний, але з контролем того, що у нас на складах, з розумінням, що зменшується, що збільшується", - повідомив Зеленський.

Експорт української зброї

Як повідомляв УНІАН, Україна не займатиметься "збройною благодійністю" і не допомагатиме тим країнам, яким байдужа Україна. Відповідно, такі країни українську зброю не отримають. Також буде запроваджено надійний експортний контроль – щоб до українських технологій, до української зброї не дістались росіяни та їхні спільники.

