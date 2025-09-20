Передбачається, що щоразу Україні виділятимуть не менше ніж $250 млн.

У Сенаті США представили законопроєкт, яким пропонується зобов'язати Вашингтон раз на три місяці перераховувати Україні кошти із заморожених російських активів.

Двопартійний законопроєкт, який представили сенатори Джинн Шахін, Шелдон Вайтхаус, Річард Блюменталь (демократи), Джим Ріш, Чак Грасслі та Ліндсі Грем (республіканці), передбачає перерозподіл заморожених російських державних активів, що зберігаються у США, для їхньої передачі Україні кожні 90 днів.

Так, законопроєкт передбачає переведення всіх заморожених російських державних активів, що перебувають під юрисдикцією США, на суму близько 5 мільярдів доларів США, на процентний рахунок.

Також він зобов'язує президента перенаправляти щонайменше 250 мільйонів доларів США з цього рахунку на потреби України кожні 90 днів.

Крім того, закон передбачає, що держсекретар США в координації з міністром фінансів проводитимуть дипломатичну кампанію, щоб переконати союзників США почати переспрямовувати щонайменше 5 відсотків (приблизно 15 мільярдів доларів США) російських державних активів на потреби України кожні 90 днів;

"Перерозподіл заморожених суверенних активів Росії - необхідний крок для забезпечення України ресурсами для самооборони та відновлення своїх спільнот. Важливо зазначити, що такий підхід дає нам змогу продовжувати підтримувати Україну без додаткових витрат для американських платників податків", - заявив сенатор-демократ Джинн Шахін.

Зі свого боку Вайтхаус наголосив, що закон спонукає адміністрацію Трампа і союзників почати конфіскацію заморожених російських активів і їх розподіл в Україні за узгодженим графіком для посилення економічного тиску на Путіна.

Нагадаємо, останнім часом США посилили тиск на Європу, схиляючи її до остаточної конфіскації заморожених активів РФ.

При цьому в ЄС шукають спосіб передати Україні ці активи без формальної їхньої конфіскації. Так, одна з розглянутих схем передбачає купівлю безвідсоткових облігацій ЄС за російські гроші, заморожені в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. У результаті за Росією формально збережеться її капітал, тепер уже у вигляді єврооблігацій, а витрачені на купівлю облігацій російські гроші буде передано Україні кількома траншами.

