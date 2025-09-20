Зеленський пояснив сенс вільного виїзду за кордон чоловіків 18-22 років

Зокрема, на думку президента, завдяки цьому дозволу більше дітей віком до 18 років залишиться в Україні закінчувати школу і вступати у вищі навчальні заклади.

Президент України Володимир Зеленський пояснив мету і сенс надання дозволу чоловікам віком 18-22 роки вільно виїжджати за кордон у час воєнного стану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав під час зустрічі з журналістами.

"У Європі не хочуть, щоб більше українців їздило. Це головний сигнал. Тому що хтось залишається з різних причин і потім претендує на соціальну допомогу. Наша ж логіка у тому, що інакше хлопчиків в наших школах не буде просто в старших класах. Вони не будуть закінчувати школи в Україні. І не будуть вступати тут в університети", - відзначив Зеленський.

Як підкреслив президент, в Україні спостерігається зниження кількості таких дітей.

"Батьки вивозили дітей до 18 років. На наш погляд, діти, які закінчують школу в Україні, мають більше шансів, якщо вони поїдуть, повернутися. Діти, які закінчують школу і університет в Україні, мають ще більше шансів. Діти, які закінчують школу за кордоном, мають менше шансів повернутися потім в Україну. Це статистика, яка у нас є. Ми подивились скільки абітурієнтів було, на скільки зменшилось. Це наша аналітика, Міносвіти і армії", - відзначив Зеленський.

Виїзд за кордон чоловіків 18-22

Як повідомляв УНІАН, з 28 серпня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України, відповідно до якої, чоловіки віком від 18 до 22 років (включно) зможуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

У Державній прикордонній службі України відзначили, що станом на 5 вересня, за перший тиждень дії дозволу на виїзд, різкого пасажиропотоку при перетині кордону не виявлено.

Водночас, представники бізнес-спільноти почали бити на сполох, що цей дозвіл на виїзд чоловіків у віці 18-22 призведе до втрати робочої сили на ринку праці.

