Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення створювати сучасні окремі штурмові війська. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав під час зустрічі з журналістами.

"Що стосується штурмовиків, у нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025-го року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. "Руські" вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень – десять днів і все буде працювати", - повідомив Зеленський.

Як підкреслив президент, йдеться про сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим.

"Авжеж вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі", - додав глава держави.

Війна в Україні - ЗСУ готуються до оборони та наступу

Як повідомляв УНІАН, влітку Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський наголошував, що українські війська не будуть просто залишатися у глухій обороні. За його словами, слід говорити про поєднання оборонних дій з активною обороною та активними наступальними діями. Зокрема, ЗСУ наступатимуть там, де бачитимуть слабкі місця у силах російських загарбників.

