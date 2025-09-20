За словами політика, країни "Великої сімки" більше не дотримуються поступового підходу щодо цього питання.

Країни "Великої сімки" планують перейти від "поступових" до "рішучих" дій, аби закінчити війну РФ в Україні. Про це заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань в інтерв'ю Politico.

За його словами, G7 "більше не дотримується поступового підходу, а діє рішуче, щоб покласти край війні". Міністр додав, що група промислово розвинених країн "є єдиною в своїх амбіціях і єдиною в розумінні терміновості".

У Politico зазначили, що Шампань головує на перемовинах міністрів фінансів країн G7, зокрема щодо планів використання заморожених російських активів за кордоном для допомоги Україні.

"G7 перебуває під тиском президента США Дональда Трампа, який вимагає вжити більш рішучих заходів щодо Москви, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна взяти участь у мирних переговорах щодо України. На початку цього місяця США надіслали іншим країнам G7 документ, в якому закликали ввести 100-відсоткові мита на Китай та Індію, більш суворі санкції щодо російської нафти та газу, а також нові заходи щодо використання заморожених російських активів для фінансування України", - нагадали у матеріалі.

З того часу Європейський Союз та Велика Британія висунули пропозиції щодо використання російських коштів, які заморожені на їхніх територіях, для фінансування позик Україні, тоді як Брюссель запровадив новий пакет санкцій проти РФ.

Водночас план позик є суперечливим та викликає питання щодо його сумісності з міжнародним правом. Також Шампань не розповів деталі обговорень G7, проте наголосив, що група намагається "координувати" свої дії.

"Є різні ініціативи, але... є бажання координувати наші дії та прийняти подібний набір політик", - пояснив міністр.

Коли у нього запитали, чи може Канада запропонувати власний план репараційних позик, він відповів:

"Ми дуже злагоджені".

Заморожені активи РФ - останні новини

Як писав УНІАН, раніше у Сенаті США запропонували кожні 3 місяці виплачувати Україні кошти із заморожених активів РФ. Відповідний законопроєкт передбачає переведення всіх заморожених російських державних активів, що перебувають під юрисдикцією США, на суму близько 5 мільярдів доларів США, на процентний рахунок.

"Перерозподіл заморожених суверенних активів Росії - необхідний крок для забезпечення України ресурсами для самооборони та відновлення своїх спільнот. Важливо зазначити, що такий підхід дає нам змогу продовжувати підтримувати Україну без додаткових витрат для американських платників податків", - наголосив сенатор Джинн Шахін.

Водночас Financial Times писало, що у Європі придумали, як передати Києву заморожені активи РФ без їхньої конфіскації. За словами журналістів, одна зі схем, що розглядаються, передбачає купівлю безвідсоткових облігацій ЄС за гроші РФ, які заморожені в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

