Пасажири на години застрягли в аеропортах Британії через масову кібератаку

Від уряду вимагають зробити заяву, чи причетна Росія до хакерської атаки на комп’ютерну систему аеропортів.

Сьогоднішня кібератака викликала колапс в аеропортах Британії – рейси затримувалися або відмінялися. Пасажири годинами чекали хоч якоїсь інформації. Відновлення нормальної роботи аеропортів, пише видання Sky.news, триватиме кілька днів.

Одна з пасажирок розповіла, що чекає на виліт з аеропорту Хітроу до Кейптауну (Південна Африка) з самого ранку. При цьому проблеми почалися ще з моменту реєстрації на рейс, оскільки вона не змогла зробити це онлайн з дому. А посадковий талон вона мала отримати на стійці реєстрації, однак працівники аеропорту не могли видати їй талон через збій системи.

Окрім того, через підозрілий багаж закривали термінал та евакуювали пасажирів з аеропорту ірландського Дубліна. Рух транспорту на в'їзд до аеропорту Дубліна також був обмежений, але зрештою предмет визнали безпечним.

Відео дня

Представник політичної течії ліберальних демократів вимагає від уряду зробити заяву про те, чи причетна до кібератаки Росія.

"Після кричущого порушення повітряного простору Естонії уряду необхідно терміново встановити, чи атакує зараз Володимир Путін наші кіберсистеми. Якщо Кремль стоїть за цим нападом, який спричинив хаос у нашому найжвавішому аеропорту, нам потрібно бути рішучими у своїй відповіді", - сказав речник у закордонних справах, член парламенту Калум Міллер.

Атака на аеропорти Європи

Нагадаємо, що 20 вересня хакери атакували компанію Collins Aerospace - ключового постачальника цифрових послуг аеропортів Європи та Британії. Це паралізувало систему реєстрації в основних європейських аеропортах, змусивши їх перейти на ручну обробку даних, і, як наслідок, спричинило масові затримки та скасування рейсів. Автоматизовані системи все ще не працюють, триває відновлення.

Вас також можуть зацікавити новини: