Компанія Neuralink Ілона Маска вже в жовтні цього року почне клінічні випробування нового нейроімпланта, який зможе перекладати думки людини в текст. Про це пише Bloomberg.

Насамперед технологія призначена для допомоги пацієнтам із важкими порушеннями мовлення, наприклад, після інсульту або при нейродегенеративних захворюваннях. Такі люди зберігають здатність мислити, але деякі не можуть контролювати рухи рота, щоб вимовляти слова.

"Якщо ви уявляєте, що говорите щось, ми зможемо це вловити", – заявили в Neuralink. Компанія не уточнила, скільки пацієнтів планується залучити для випробувань нового імпланта.

При цьому Neuralink зазначила, що до 2030 року планує почати чипувати і здорових людей, що дасть їм змогу силою думки керувати комп'ютерами та спілкуватися "телепатично", зокрема з чат-ботами – "навіть швидше, ніж якби доводилося вимовляти слова".

Поки що можливості мозкового чипа Neuralink обмежені. З його допомогою людина може виконувати повсякденні завдання, наприклад, вмикати музику або телевізор "силою думки", а також грати у ігри. Причому поступово це вдається робити швидше й ефективніше.

У майбутньому Ілон Маск, керывник Neuralink, планує імплантувати нейрочип і собі: у перспективі він дасть змогу не тільки керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати слух і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

Компанія також розробляє новий пристрій Blindsight, здатний повернути зір навіть сліпим від народження. Він уже отримав схвалення від Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

