Battlefield 6 позиціється як повернення до витоків серії і це, крім усього іншого, проявиться в її музиці. У мережі опублікували повний список треків, які зазвучать на радіо всередині техніки та в титрах.
На гравців чекає 14 ліцензованих композицій, серед яких рок-класика від Red Hot Chili Peppers, The Prodigy, Pantera, Godsmack і навіть одна пісня Боба Ділана. Примітно, що до списку потрапила тільки одна реп-пісня.
Особливу увагу привернула колаборація з гуртом Limp Bizkit, які записали одразу два ексклюзивні треки спеціально для шутера, включно із заголовною темою Battlefield: The After-Party.
Список пісень у Battlefield 6:
- Red Hot Chili Peppers — Can't Stop
- Drowning Pool — Bodies
- Limp Bizkit — Break Stuff
- Limp Bizkit — Making Love to Morgan Wallen
- Limp Bizkit, Henry Jackman — Battlefield: The After-Party
- Godsmack — Awake
- Pantera — Domination
- The Interrupters ft. Rancid — Got Each Other
- Filter — Hey Man, Nice Shot
- The Prodigy — Invaders Must Die
- Dr. Dre & Snoop Dogg — Nuthin' But a G Thang
- Chalk — Pain
- The Kinison — You'll Never Guess Who Died
- Bob Dylan — Masters of War
Трейлер Battlefield 6 з реміксом Break Stuff від Limp Bizkit:
Реліз Battlefield 6 відбудеться 10 жовтня – шутер вийде на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. У релізній версії буде дев'ять карт – вони охоплять локації від Брукліна до Єгипту. Також повернеться культова операція Вогняний шторм із Battlefield 3.
Раніше автори розповіли, чому в грі не буде технології трасування променів, а також опублікували системні вимоги.