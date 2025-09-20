У Battlefield 6 гратимуть треки Limp Bizkit, RHCP та інших рок-гуртів / фото PC Gamer

Battlefield 6 позиціється як повернення до витоків серії і це, крім усього іншого, проявиться в її музиці. У мережі опублікували повний список треків, які зазвучать на радіо всередині техніки та в титрах.

На гравців чекає 14 ліцензованих композицій, серед яких рок-класика від Red Hot Chili Peppers, The Prodigy, Pantera, Godsmack і навіть одна пісня Боба Ділана. Примітно, що до списку потрапила тільки одна реп-пісня.

Особливу увагу привернула колаборація з гуртом Limp Bizkit, які записали одразу два ексклюзивні треки спеціально для шутера, включно із заголовною темою Battlefield: The After-Party.

Список пісень у Battlefield 6:

  • Red Hot Chili Peppers — Can't Stop
  • Drowning Pool — Bodies
  • Limp Bizkit — Break Stuff
  • Limp Bizkit — Making Love to Morgan Wallen
  • Limp Bizkit, Henry Jackman — Battlefield: The After-Party
  • Godsmack — Awake
  • Pantera — Domination
  • The Interrupters ft. Rancid — Got Each Other
  • Filter — Hey Man, Nice Shot
  • The Prodigy — Invaders Must Die
  • Dr. Dre & Snoop Dogg — Nuthin' But a G Thang
  • Chalk — Pain
  • The Kinison — You'll Never Guess Who Died
  • Bob Dylan — Masters of War

Трейлер Battlefield 6 з реміксом Break Stuff від Limp Bizkit:

Реліз Battlefield 6 відбудеться 10 жовтня – шутер вийде на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. У релізній версії буде дев'ять карт – вони охоплять локації від Брукліна до Єгипту. Також повернеться культова операція Вогняний шторм із Battlefield 3.

Раніше автори розповіли, чому в грі не буде технології трасування променів, а також опублікували системні вимоги.

