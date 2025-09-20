Список ліцензійних пісень, що витік, натякає на саундтрек з ню-металом і альтернативним роком.

Battlefield 6 позиціється як повернення до витоків серії і це, крім усього іншого, проявиться в її музиці. У мережі опублікували повний список треків, які зазвучать на радіо всередині техніки та в титрах.

На гравців чекає 14 ліцензованих композицій, серед яких рок-класика від Red Hot Chili Peppers, The Prodigy, Pantera, Godsmack і навіть одна пісня Боба Ділана. Примітно, що до списку потрапила тільки одна реп-пісня.

Особливу увагу привернула колаборація з гуртом Limp Bizkit, які записали одразу два ексклюзивні треки спеціально для шутера, включно із заголовною темою Battlefield: The After-Party.

Відео дня

Список пісень у Battlefield 6:

Red Hot Chili Peppers — Can't Stop

Drowning Pool — Bodies

Limp Bizkit — Break Stuff

Limp Bizkit — Making Love to Morgan Wallen

Limp Bizkit, Henry Jackman — Battlefield: The After-Party

Godsmack — Awake

Pantera — Domination

The Interrupters ft. Rancid — Got Each Other

Filter — Hey Man, Nice Shot

The Prodigy — Invaders Must Die

Dr. Dre & Snoop Dogg — Nuthin' But a G Thang

Chalk — Pain

The Kinison — You'll Never Guess Who Died

Bob Dylan — Masters of War

Трейлер Battlefield 6 з реміксом Break Stuff від Limp Bizkit:

Реліз Battlefield 6 відбудеться 10 жовтня – шутер вийде на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. У релізній версії буде дев'ять карт – вони охоплять локації від Брукліна до Єгипту. Також повернеться культова операція Вогняний шторм із Battlefield 3.

Раніше автори розповіли, чому в грі не буде технології трасування променів, а також опублікували системні вимоги.

Вас також можуть зацікавити новини: