Водночас, російські військові передають на верх неправдиву інформацію про ситуацію на донецькому фронті.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що контрнаступальна операція Сил оборони України на Донеччині триває. Сили оборони продовжують знищувати ворога.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав під час зустрічі з журналістами.

Глава держави розповів про ситуацію на фронті та українські контрнаступальні дії в районах Добропілля і Покровська.

Зокрема, російські загарбники хотіли оточити українські сили, але наразі саме Збройні Сили України роблять там все, щоб знищити ворога.

"На сьогодні десь близько 330 кілометрів під нашим контролем, звільнено 160, і більше 170 зачищено від ворога. Ми розуміємо, що саме туди вони зараз будуть перекидати особовий склад, аби зберегти позиції. Вони туди і додавали постійно, тому що це був їх головний наступ – Добропільський, Покровський напрямки. І зараз вони підтягнули туди 61-у бригаду морської піхоти, розуміючи, що вони втрачають велику кількість своїх військових", - відзначив Зеленський.

За словами президента, непросто говорити про успіх, коли українські сили захищаються, але він вважаю, що це успіх Збройних Сил України.

"Висновки можна буде робити, напевно, трішки пізніше. Дай Бог, щоб все завершилось так, як воно зараз йде. Там зараз 79, 82 бригади - ми вчора з ними спілкувалися. Нацгвардія є, і штурмові підрозділи", - сказав Зеленський.

Разом з тим, в районі Куп'янська тривають жорсткі дії, там є відповідні сили.

"Там у нас діють сильні підрозділи, вона вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити. В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені", - переконаний президент.

Крім того, говорячи про Сумський напрямок, президент відзначив, що тривають українські активні дії, постійно є результати.

Разом з тим, Новопавлівський напрямок на сьогодні без особливостей.

"Ми вважали, що два головних російські наступи – це Добропілля-Покровськ та Запоріжжя. Але так як у них не вистачає сил, вони все перекидають на Покровськ, Добропілля, щоб показати успіх", - повідомив Зеленський.

При цьому, як відзначив президент, "вчора, під час доповіді про нашу операцію, я бачив в електронному вигляді розташування наших сил та засобів і бачив "руські" мапи".

"Так от їхні доповіді відрізняються дуже сильно від реальності. Там, де ми відновили положення, у "рускіх" на картах все навпаки. Про що це говорить? Що доповідь середньої ланки нагору у "рускіх" відрізняється від реальної ситуації. Я вважаю, що це непогано. В інформаційному полі постійно тривала ця провокація про те, де вони на Донбасі, що за 30 днів вони начебто захоплять вже остаточно Покровськ і точно захоплять до листопада схід. Але це відрізняється від реальності", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні - ЗСУ проводять контрнаступ

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Зеленський повідомив, що на Донеччині нині Силами оборони України проводиться контрнаступальна операція – в районі Покровська та Добропілля. Окупанти несуть відчутні втрати. Також багато загарбників потрапляє в полон. Сили оборони України вже звільнили сім населених пунктів, а ще девʼять зачистили від російських окупантів.

