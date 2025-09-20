Александер Стубб закликав ігнорувати погрози з Москви щодо формату гарантій безпеки.

Гарантії безпеки Україні лише тоді стануть стримуючим фактором для РФ, коли вони будуть правдоподібними, а не просто словами в повітрі. Це своєю чергою означає потребу у прямій залученості США до цих гарантій. Про це в інтерв’ю The Guardian заявив президент Фінляндії Александер Стубб.

Він наголосив, що Захід не повинен зважати на думку Росії, обираючи певний формат гарантій безпеки для України, оскільки Москва завжди виступатиме проти будь-яких реальних механізмів стримування її агресії.

"Гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором, і цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним. Ми не створюємо гарантій безпеки в повітрі, а створюємо реальні гарантії безпеки, і Росія це знає", – сказав Стубб.

На його переконання, для надання гарантіям реальної сили буде необхідний "американський бекстоп", однак на сьогодні немає повного розуміння, чи готова адміністрація Трампа брати на себе реальні зобов'язання.

Також фінський президент визнав, що наразі немає ознак і того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів.

"Ця війна занадто велика, щоб він її програв. Він зробив, мабуть, найбільшу стратегічну помилку в новітній історії, безумовно, з часів закінчення холодної війни, і він зазнав невдачі у всіх своїх стратегічних цілях. Це питання, коли він сяде за стіл переговорів, сподіваюся, раніше, ніж пізніше, але зараз я досить песимістично налаштований", – сказав Стубб.

Війна в Україні: стратегічні перспективи

Як писав УНІАН, попри грізну риторику, Трамп не має жодного наміру реально протистояти російській агресії в Україні. Російський диктатор Володимир Путін зрозумів це і тепер робить ставку на військову ескалацію, щоб змусити Україну на капітуляцію.

Також ми наводили заяву президента Володимира Зеленського, який висловив думку, що війна може закінчитися без фінального документа про умови миру.

