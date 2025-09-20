Літаки РФ залишалися у повітряному просторі Естонії майже 12 хвилин, повідомили у відомстві.

Міністерство оборони Естонії опублікувало карту, на якій показало, як російські літаки МіГ-31 вторглися у її повітряний простір. Відповідний допис з'явився у соціальній мережі Х.

"На карті показано траєкторію польоту трьох російських МіГ-31, які 19 вересня порушили повітряний простір Естонії поблизу острова Вайнлоо", - зазначили у відомстві.

Там уточнили, що літаки залишалися у повітряному просторі Естонії майже 12 хвилин з вимкненими транспондерами, без радіозв'язку, і що винищувачам F-35 НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії довелося відреагувати на цей інцидент.

У Міноборони Естонії додали, що це вже було четверте порушення повітряного простору Росією цього року.

Вторгнення російських винищувачів в Естонію: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 19 вересня одразу три носії ракет "Кинджал" вдерлися в повітряний простір Естонії, що в Європі вже розцінили, як серйозну ескалацію на східному кордоні НАТО. Російські МіГ-31 спочатку летіли в напрямку столиці Таллінна, а потім кружляли близько 12 хвилин, доки італійські F-35, дислоковані в регіоні, не були підняті в повітря для перехоплення. Голова європейської дипломатії Кая Каллас, яка до липня минулого року очолювала уряд Естонії, назвала цю подію "надзвичайно небезпечною провокацією".

З приводу цього інциденту Міноборони РФ цинічно заперечило порушення кордонів літаками. Там заявили, що винищувачі здійснювали нібито плановий переліт із Карелії на аеродром у Калінінградську область і що "політ відбувався в суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору, не порушуючи кордонів інших держав, що підтверджено засобами об'єктивного контролю".

Після порушення повітряного простору Естонія викликала російського дипломата та офіційно розпочала консультації з союзниками за статтею 4 Північноатлантичного договору. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав вторгнення російських літаків "безпрецедентно зухвалим".

