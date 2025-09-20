В Італії бояться, що ця зброя буде використана для вирішення росіянами їхніх геополітичних задач, а не просто для заробітку на італійських мафіозі.

Росія централізовано постачає зброю італійським мафіозним структурам, переслідуючи свої геополітичні цілі. Про це пише італійська газета Linkiesta.

Зазначається, що новенькі автомати Калашникова без серійних номерів та набої до них надходять в Італію контрабандою через сицилійські порти, а також суходолом через північно-східний кордон країни. При цьому йдеться саме про нову зброю, щойно вироблену на російських державних заводах, а не про 20-річні зношені автомати.

Найбільш тривожним є те, що постачальники наказали італійським мафіозі не перепродавати все одразу, а накопичити стратегічний резерв цієї зброї для якоїсь невідомої мети, пише газета.

За словами поінформованого джерела, окрім новеньких автоматів серії АК, Росія постачає італійським мафіозі гвинтівки спецпризначенців, зокрема снайперські гвинтівки, виготовлені між 2010 і 2020 роками. Співрозмовник газети також зауважив, що серійні номери на зброї відсутні не через те, що їх стерли, а тому що автомати і гвинтівки виходять у такому вигляді одразу з російських заводів. Конкретно згадується завод стрілецької зброї у Тулі.

"Інтерпретація є простою: частина зброї потрапляє до злочинних мереж і використовується або перепродається, інша залишається на контрольованих складах, ніби вона має бути доступною для потреб, що виходять за рамки мафії та стосуються геополітичних вимірів", – пише Linkiesta.

На публікацію газети вже відреагував депутат італійського парламенту Альберто Лосакко. Він звернувся до міністра внутрішніх справ країни із вимогою терміново роз’яснити ситуацію із контрабандними поставками російської зброї.

"Картина, намальована журналістським розслідуванням, викликає тривогу. Зброя, яку продають злочинцям, як повідомляється, виробляється на головному, найважливішому державному збройовому заводі, де все відбувається під прямим контролем урядових органів у Москві. Ще один тривожний аспект полягає в тому, що злочинні організації, на прохання продавців, нібито зберігають частину військового спорядження в нашій країні: запас зброї, що знаходиться під контролем Росії, для потреб, які явно виходять за рамки мафії та незаконного обігу", – заявив депутат.

Російська гібридна агресія проти Європи

Як писав УНІАН, напередодні Росія здійснила нову провокацію проти НАТО. Одразу три російські винищувачі Міг-31, що є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал", порушили повітряний простір Естонії.

Також ми розповідали, що Росія намагається вербувати українських підлітків, які перебувають в Європі, щоб їхніми руками здійснювати диверсії у західних країнах.

