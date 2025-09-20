Європейські лідери стурбовані тим, що офіційні особи США просувають до влади правоцентристські партії.

За кілька місяців, що минули з моменту вступу Трампа на посаду, багато представників адміністрації заявили про свою підтримку правих партій практично у всіх країнах Європи, включно з Великою Британією, Чеською Республікою, Францією, Угорщиною, Італією, Нідерландами, Румунією, Словаччиною та Іспанією.

Як пише The New York Times, унаслідок цього деякі європейські лідери та чиновники дедалі більше схиляються до думки, що помічники президента США хочуть зміни режиму в Європі. Вони вважають, що американці прагнуть замінити уряди лівоцентристів і правоцентристів на коаліції вкрай правих, які розділяють їхні уявлення про націю, релігію, гендер і культурні цінності.

Вони посилаються не тільки на втручання США у вибори, а й на зустрічі союзників Трампа з європейськими законодавцями-однодумцями; на їхні спроби підірвати європейські норми; на їхнє втручання у справи Гренландії та нападки на французькі й румунські суди за рішення, ухвалені проти крайніх правих кандидатів у президенти.

Європейські чиновники визнали, що Трамп і його радники можуть вільно критикувати їхній світогляд та інші ймовірні недоліки. Однак вони заявили, що вважають відкрите втручання чиновників Трампа у внутрішню політику порушенням норм, прийнятих серед союзників.

Європейські лідери, які публічно лестять Трампу і Венсу, потай обурені їхнім втручанням у внутрішні справи, заявив у коментарі NYT високопоставлений європейський чиновник.

Колишній директор дослідницької групи Chatham House Робін Ніблетт заявив: "Венс і його послідовники вважають, що перебувають в авангарді революції в західній ідентичності, яка прагне до істинної, тобто до іудео-християнського Заходу, що розмивається й підривається безглуздою новою нормою, насаджуваною самокритичними елітами. Так що так, вони прагнуть до зміни режиму в Європі".

Праві партії в Європі та Україна

Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Тіно Хрупалла заявив, що українські біженці в Німеччині отримують цивільну допомогу Bürgergeld "несправедливо" і закликав їх повернутися додому.

А лідер популістської партії ANO, яка лідирує в опитуваннях перед жовтневими парламентськими виборами в країні, Андрей Бабіш заявив, що снарядна ініціатива обходиться занадто дорого платникам податків, і пообіцяв її скасувати після приходу до влади.

