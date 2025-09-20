У режимі спостерігача геймери зможуть підключатися і дивитися за чужими матчами, не беручи участі в грі.

Автори Heroes of Might & Magic: Olden Era, які при створенні прийдешньої стратегії надихаються легендарною третьою частиною франшизи, повідомили, що додадуть у гру режим спостерігача. Цей режим, як запевняють автори, "дуже просили багато фанатів".

Режим спостерігача (Spectator Mode) призначений для того, щоб геймери могли підключатися до матчу інших гравців та просто дивитися за його перебігом – прямо з гри, без жодних стримінгових майданчиків.

Спостерігачі зможуть налаштовувати відображення: прибирати туман війни, бачити межі тієї чи іншої зони, стежити за героями або гравцями, вивчати армії та економіку, оцінювати рівень агресії істот на карті тощо.

Spectator Mode буде доступний на релізі "Героїв 8" в ранньому доступі Steam, який заплановано на кінець 2025 року. Наразі гра входить до топ-30 найбажаніших у Steam.

Раніше було анонсовано всі шість релізних фракцій: Храм, Некрополь, Лісовий союз, Підземелля, Рой і Розкол. Крім трьох одиночних режимів буде і три онлайнових. Видавцем стратегії виступає Ubisoft.

Нагадаємо, дві попередні частини "Героїв" (шоста і сьома) вийшли в 2011 і 2015 роках, отримавши змішані відгуки критиків. З моменту виходу Heroes of Might and Magic V, якій вдалося успішно перезапустити серію і досягти популярності, порівнянної з класичною третьою частиною, минуло вже 18 років.

