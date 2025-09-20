В iPhone 17 Pro та Pro Max з'явилася унікальна функція, якої немає у конкурентів

Флагманські iPhone 2025 року стали першими в індустрії смартфонами з підтримкою прямого запису відео у форматі ProRes RAW.

Компанія Apple випустила оновлений додаток Final Cut Camera 2.0 з підтримкою всіх функцій камери в новому поколінні iPhone. Ключовими нововведеннями стали підтримка ProRes RAW і технології Genlock для Pro-моделей.

Як пише ITHome, це оновлення зробило iPhone 17 Pro і Pro Max першими смартфонами на ринку з підтримкою прямого запису відео у форматі ProRes RAW. Сама Apple називає свої флагмани повноцінними інструментами для кіновиробництва.

Підтримка ProRes RAW на смартфоні дає змогу отримувати необроблені дані з датчика камери. У користувачів з'явиться більше можливостей під час подальшого коригування знятого матеріалу. Зйомка доступна в режимі Open Gate, що використовує повну матрицю камери для захоплення більшої частини сцени, ніж стандартне 4K.

Завдяки реалізації технології Genlock iPhone можна синхронізувати з іншими камерами, зокрема професійними, з точністю до кадру. Оновлення теж включає швидкий доступ до телевіка з ЕФК 200 мм і динамічне регулювання орієнтації відео з фронтальної камери.

Для роботи з Final Cut Camera 2.0 потрібен iPhone XS або новіша версія з iOS 18.6 (або пізнішою), тоді як частина функціоналу ексклюзивна для iPhone 17 Pro з iOS 26.

