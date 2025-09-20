Київ може покрити лише половину необхідної суми на оборону за рахунок податків і внутрішніх запозичень, а решта лягає на плечі союзників.

Багато аналітиків розмірковують на тему того, коли у Росії можуть закінчитися гроші на війну в Україні, оминаючи увагою той факт, що в України першою можуть закінчитися кошти, пише The Spectactor.

Київ затвердив проєкт бюджету на наступний рік, що передбачає рекордні суми на оборону з прогнозованим дефіцитом у 18,4% ВВП - близько 2,4 трильйона гривень. Однак, за оцінками МВФ, реальний дефіцит може бути приблизно на 1,1 трлн гривень більшим. Крім того, уряду ще належить закрити дірку в розмірі майже 330 мільярдів гривень у поточному бюджеті.

При цьому Україна витрачає на війну 31% свого ВВП - приблизно 5,1 трильйона гривень на рік, тоді як військовий бюджет Росії становить 13,5 трильйона руюлів, або 6,7 трильйона гривень.

При цьому Київ може покрити лише половину цієї суми за рахунок податків і внутрішніх запозичень, а решта лягає на плечі союзників, пише The Spectactor. При цьому поки що не було досягнуто жодних домовленостей або обіцянок про те, що партнери України готові перерахувати таку величезну суму.

З лютого 2022 року Київ отримав від союзників понад 6 трильйонів гривень фінансової допомоги, але ці кошти не можуть бути витрачені безпосередньо на військові потреби. Іноземна фінансова допомога може бути спрямована тільки на соціальну сферу. У новому бюджеті українська влада планує використати ці кошти на підвищення пенсій і мінімальної заробітної плати, збільшення зарплат вчителів, стипендій для студентів, будівництво реабілітаційних центрів для ветеранів, створення бомбосховищ і виплату компенсацій українцям, чиї будинки було зруйновано внаслідок російських атак. Як зазначає видання, уряд сподівається, що це допоможе зробити війну більш терпимою для і без того змученого населення.

Однак головна проблема для української влади - знайти кошти на виплату платні армії, компенсацію сім'ям зниклих безвісти і загиблих, будівництво укріплень і закупівлю боєприпасів та зброї.

"З огляду на те, що кошти на зброю вже були перенаправлені з грошового забезпечення солдатів цієї осені, а тільки за останній місяць Росія повернула тіла щонайменше 2000 загиблих українських захисників, накопичені витрати значно перевищили від самого початку закладений у бюджеті рівень цих виплат", - пише The Spectactor.

При цьому видання зазначає, що в цій ситуації є очевидні рішення.

По-перше, можна переконати партнерів України зняти заборону на використання хоча б частини фінансової допомоги на військові потреби. Зокрема, Велика Британія нещодавно створила подібний прецедент, виділивши близько 2,4 млрд фунтів стерлінгів на оборонну промисловість України в рамках кредиту G7, що покривається прибутком від заморожених російських активів.

"По-друге, понад 240 млрд фунтів стерлінгів заморожених російських активів у Бельгії могли б з лишком покрити всі потреби України без будь-яких витрат для європейських платників податків", - наголошується в статті.

Водночас, Адміністрація Трампа нещодавно намагалася переконати ЄС розблокувати ці кошти, але цей заклик залишився без відповіді.

Військові витрати України

Згідно з проєктом державного бюджету на 2026 рік, загальна сума видатків на безпеку та оборону країни становитиме 2,8 трлн грн (27,2% ВВП). Це на 168,6 млрд грн більше, ніж 2025 року. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що потреба України в зовнішньому фінансуванні на наступний рік становить 2,079 трлн грн.

За словами глави Мінфіну, зараз Україна веде переговори щодо можливості спрямування допомоги міжнародних партнерів на фінансування потреб військовослужбовців, зокрема - підвищення їм зарплат.

