У Міноборони країни-агресора заявили, що нібито завдали удару по підприємствах, які здійснюють розробку ракетних комплексів і БПЛА.

У російському Міноборони видали цинічне пояснення масованого удару по Україні в ніч на 20 вересня, унаслідок якого зафіксовано значні руйнування, є загиблі та безліч постраждалих.

Так, у зведенні російського військового відомства зазначено, що нібито удару було завдано по підприємствах українського ВПК, відповідальних за розробку ракетних комплексів і БПЛА.

"Удар високоточною зброєю великої дальності повітряного і наземного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами було завдано по підприємствах військово-промислового комплексу України, які здійснюють розробку оперативно-тактичних комплексів "Сапсан", виробництво багатоцільових ударних і розвідувальних безпілотних літальних апаратів, роботизованої бойової техніки, БпЛА-перехоплювачів і баражуючих боєприпасів", - заявили в Міноборони РФ.

При цьому росіяни заявили, що нібито мети удару досягнуто і всі призначені об'єкти уражено.

Нагадаємо, внаслідок російського удару постраждала багатоповерхівка в Дніпрі. Крім того, за даними місцевих ЗМІ, ворожі ракети влучили у склад АТБ у Дніпрі.

Удар по Україні - що відомо

Сьогодні Росія завдала чергового масованого удару по території України, використавши 619 засобів повітряного нападу. Силам оборони України вдалося збити або придушити 583 з них, зокрема понад 30 ракет.

При цьому в Дніпрі було зафіксовано пряме попадання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Унаслідок обстрілу десятки людей поранені, троє загинули.

