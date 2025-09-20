Українські розробники представили програмне забезпечення з ШІ, здатне автоматично виявляти цілі противника.

Епоха дешевих низькотехнологічних дронів минає, і незабаром дрони з використанням штучного інтелекту будуть відповідальні за більшість успішних операцій у війні. Про це пише Business Insider, посилаючись на заяви українських військових і розробників.

Зокрема, однією з найбільш помітних тенденцій на українському фронті є зростаюче використання напівавтономного наведення на ціль - від запрограмованого відстежування до систем зі штучним інтелектом - особливо серед елітних ударних груп FPV. Система дає змогу дронам фіксуватися на цілі та виконувати свою місію, навіть якщо оператор втрачає сигнал - це велика перевага в умовах масового поширення засобів РЕБ.

Як пояснив командир 429-го окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко ("Ахіллес"), українські дрони тепер літають на певній висоті, де сигнал управління найсильніший, фіксуються на цілі, а потім переходять в автономний режим, щоб завдавати ударів як по нерухомих, так і по наземних транспортних засобах, що рухаються.

Один із виробників БПЛА, українська компанія Twist Robotics, пропонує інтегроване програмне забезпечення зі штучним інтелектом, здатне автоматично виявляти цілі противника. Систему навчено на тисячах годин фотографій і відео реальних бойових дій, узятих здебільшого з відкритих джерел - здебільшого з війни після 2022 року, - а також із закритих матеріалів із поля бою.

"Коли ви показуєте ШІ мільйон танків із різних сезонів і місць, зрештою він зможе відрізнити танк від куща", - сказав засновник і генеральний директор Віктор Сахарчук.

Також, як пише BI, ще однією довгоочікуваною, але поки нереалізованою можливістю у війні з використанням дронів є розгортання роїв - груп БПЛА, що працюють разом для автономного ураження цілей. При цьому Сахарчук каже, що ця технологія вже не за горами.

Він припускає, що скоро можна буде побачити групи з двох або трьох дронів, які спільно атакують, а також доставлення більшими дронами більш дрібних глибоко в тил супротивника й автоматичний їхній запуск.

"Зараз ми досягли того моменту в цій війні, коли дешеві низькотехнологічні дрони досягли своєї межі. Протягом року 90 відсотків успішних операцій із дронами залежатимуть від штучного інтелекту".

Раніше CEO компанії Amazing Drones Максим Клименко розповів, що в Україні розробляють повністю автоматизовані дрони-перехоплювачі.

Також стало відомо, що в Україні представили новий підводний український дрон TOLOKA. Повідомляється, що він здатний долати відстань у 2000 км і перевозити до 5 тонн вантажу.

