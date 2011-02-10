Полтавські музиканти проти скасування квот на українську музику

Полтавські музиканти виступили проти прийняття проекту закону про скасування 50% квот на трансляцію в телерадіоефірі вітчизняної музичної продукції.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Полтаві учасники рок-групп ДельТора, Трансформер, Рекоста, Сингуматор та інші музиканти заявили, що можливим наслідком прийняття цього закону стане "неминуча загибель української пісні".

Вони переконані, що за таких умов може скластися ситуація, коли нові, молоді українські виконавці взагалі не матимуть доступу до ефіру.

Музиканти зазначили, що закон сьогодні і так не виконувався. Вони підкреслили, що для цього варто вдень включити приймач і переконатися у відсутності трансляції української музики.

Причиною, на їх думку, є те, що згідно з поки що чинним законом, в загальному обсязі мовлення радіостанції 50% мають становити музичні твори вітчизняних виконавців, котрі не завжди є україномовними. А щоб формально дотриматися законодавства, власники FM-радіостанцій знайшли оригінальний вихід - українську музику крутять уночі, підкреслили вони.

Проект Закону Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення (про приведення у відповідність з вимогами Європейської Конвенції про трансграничне телебачення до програмної концепції мовлення) був зареєстрований у Верховній Раді 26 квітня 2010 року за ініціативою народного депутата Олени Бондаренко (фракція Партії регіонів).

Верховна Рада 1 лютого 2011 року прийняла цей законопроект за основу і направила його на підготовку до другого читання. Законопроект підтримали 240 із 396 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Проект передбачає скасування обов`язкового надання 50% радіоефіру музиці українських авторів або виконавців. Зокрема, пропонується вилучити зі статей 9 і 28 Закону "Про телебачення і радіомовлення" вимогу про дотримання телерадіоорганізаціями окремих квот на поширення музичних творів українських авторів або виконавців, а також вимогу до змісту програмних концепцій телерадіоорганізацій щодо частки поширення музичних творів українських авторів або виконавців у тижневому обсязі мовлення.



