У Тбілісі відкрилася фотовиставка «Леся Українка і Грузія»

22 лютого 2011 року в Національному архіві Грузії відкрилася організована посольством України фотовиставка «Леся Українка і Грузія», присвячена 140-ій річниці від дня народження видатної української поетеси.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі посольства України в Грузії.

Експозиція представляє у фотографіях, архівних документах і книгах цікаві епізоди з життя і творчості української поетеси, включаючи й грузинський період. Захід також супроводжувався показом документального фільму про неї і виступами українських народних колективів.

Відкриваючи виставку, Посол України Василя Цибенко зазначив, що Леся Українка своєю життєвою і творчою біографією тісно пов’язана з грузинською землею, де вона періодично проживала в останні десять років, «де в серпні 1913 року перестало битися її палке серце, звідки її зболене тіло назавжди повернулося в рідну землю, а душа полинула в безсмертя, щоб навічно залишитися в пам’яті народу не лише свого рідного, але й того, який споконвіку є не просто дружнім, а й справжнім братським народом», – сказав він.

«Незважаючи на плинність часу, – зазначив Посол, – життя і творчість Лесі Українки залишаються яскравим символом дружби в історії взаємовідносин двох братніх народів».

Фотовиставку відвідали представники міністерств, відомств, культури, науки й української діаспори Грузії, а також акредитований в республіці дипломатичний корпус.

Експозиція буде відкрита у Тбілісі для відвідувачів до 25 лютого ц.р. Планується також, що її буде представлено і в інших містах Грузії.

Зазначена виставка є частиною заходів, присвячених вшануванню пам’яті видатної української поетеси з нагоди 140-ї річниці від дня її народження, які проводитимуться Посольством України цього року.