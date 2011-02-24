Українська подруга Бонда виходить заміж

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася роллю подруги Бонда у фільмі Квант милосердя, виходить заміж.

Обранцем 31-річної актриси став молодий мексиканський бізнесмен, повідомляє український журнал VIVA!.

За словами Куриленко, він з розумінням ставиться до її напруженого робочого графіка, хоч і не має відношення ні до модельного, ні до кінобізнесу. Коханий супроводжує актрису по всьому світу, повідомляє видання.

Для Куриленко це стане третім шлюбом. У 1999 вона вийшла заміж за свого друга, французького фотографа Седріка ван Моля, стала громадянкою Франції і розлучилася з ним через 3 роки. У 2006-2007 перебувала у шлюбі з американським підприємцем Деміаном Габріеллем (Damian Gabrielle).

Ольга Куриленко здобула популярність як актриса роллю в стрічці Париж, я люблю тебе, в якій вона зіграла в парі з Елайджо Вудом. У 2008 актрису вибрали на роль дівчини Агента 007 у черговому фільмі з циклу бондіани - Квант милосердя.

26 квітня 2011 в прокат вийде фільм про Чорнобильську катастрофу Земля забуття. Для ролі в цьому фільмі Куриленко зістарили на 10 років і перетворили на білявку.

У даний час Куриленко зайнята в найдорожчому китайському 3-D фільмі Глибинні імперії, який за спец ефектами повинен перевершити Аватар Кемерона. У стрічці Куриленко грає русалку.