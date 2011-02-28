Переможці журналістського конкурсу отримають персні часів Київської Русі (фото)

Чотири журналісти – переможці I Всеукраїнського журналістського конкурсу «Парк Київська Русь» – 2010» стануть першими в Україні володарями копій унікальних княжих перснів часів Київської Русі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Парку Київська Русь».

«Такі шестикутні персні з гербом археологи знаходили рідко. Оригінали саме цих перснів були знайдені на розкопках у Чернігові. Їх мали право носити тільки представники княжого роду у Давній Русі доволодимирівської епохи. Таких перснів в Україні ні в кого немає. У ”Парку Київська Русь” - ексклюзив», - сказав президент БО «Слов`янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО.

Персні виготовив майстер - киянин Віктор КОВАЛЬОВ. Матеріал робіт - бронза. До двозубу, зображеного на перстні, додано надпис ”Парк Київська Русь”.

Переможців конкурсу оголосять 3 березня о 12.00 у Києві в Інституті журналістики КНУ ім. Т.Шевченка.

Учасниками конкурсу стали журналісти провідних телеканалів, інформаційних агентств, друкованих та електронних ЗМІ. До складу журі увійшли відомі особистості медіа-простору України: Ігор ЛУБЧЕНКО (НСЖУ), Андрій КУЛІКОВ (ICTV), Наталія СИМОНІНА (ТЕТ), Олександр ХАРЧЕНКО (УНІАН), Олександр КЛИМЕНКО («Голос України») та інші.

Конкурс ініційований благодійною організацією «Слов’янський фонд» та Фондом розвитку журналістики ім. А.Москаленка.

Партнерами конкурсу стали: Фонд розвитку журналістики ім. А. Москаленка (співорганізатор), Національна спілка журналістів України, Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, Портал журналістів України, Туристичний прес-клуб України, видавництво «Наш час», видавництво «Кріон», Київський клуб повітроплавного спорту «Пілот», компанія «Nestle».