Російський Букер опинився під загрозою закриття

Незалежна щорічна літературна премія Російський Букер-2010 може припинити своє існування через відсутність фінансування.

Правління Фондe Російський Букер на своєму засіданні в середу ухвалило рішення відкласти початок процедури однойменної премії, повідомляється на сайті премії.

"У 2010 році закінчився термін п`ятирічного договору Фонду Російський Букер з міжнародною компанією BP, яка виступала четвертим опікуном премії за 19 років її існування в Росії", – повідомляється на сайті.

За інформацією організаторів Російського Букера, переговори з можливими партнерами продовжуються, але на даний момент вони не принесли певних результатів.

"У цих умовах правління Фонду вимушене відкласти оголошення преміальної процедури 2011 року й найближчими місяцями ухвалити рішення про подальше існування премії", –йдеться на сайті.

Російський Букер – перша недержавна літературна премія в Росії з 1917 року. Вона була заснована в грудні 1991 року. Перше вручення премії відбулося в 1992 році, з тих пір вона вручається щорічно.

Безпосереднє керівництво діяльністю премії здійснює Букерівський комітет, в який входять провідні письменники, представники літературної громадськості, діячі культури. З 2004 року його очолює британський журналіст, літератор і дипломат Джордж Уолден. Комітет встановлює правила конкурсу і запрошує членів журі, склад якого міняється щороку.

Володарями премії в різні роки ставали Булат Окуджава, Людмила Уліцька, Олександр Ілічевський, Володимир Маканін, Михайло Бутов, Михайло Елізаров та інші.

Нагадаємо, що в 2010 році лауреатом Російського Букера стала Олена Колядіна з романом про любов і секс "Квітковий хрест".

РИА Новости