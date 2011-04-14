14 квітня в історії

У 1852 році при Університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів (нині — Історичний архів України в Києві).



1894 рік — у Нью-Йорку Томас Едісон вперше продемонстрував роботу свого нового винаходу, пристрою для перегляду фільмів під назвою кінетоскоп.

Тривав фільм лише 13 секунд, він не проектувався на екран, і для його перегляду необхідно було дивитись у спеціальний отвір.

1912 року сталася аварія "Титаніка".

21-річний оператор телеграфу з Нью-Йорка Дейвід Сарнов прийняв сигнал біди з британського лайнера "Титанік". Корабель завершував свій перший рейс з Англії до Америки і, рухаючись на швидкості 25 вузлів (46.5 км/год), о 23-40 наткнувся на айсберг. Від сильного удару в трюмі корабля утворилась величезна пробоїна довжиною майже 100 метрів, і о 2 годині 27 хвилин "Титанік" затонув. З 2224 пасажирів та членів екіпажу загинуло 1517 чоловік. Більшість з близько семисот врятованих складали жінки та діти. Загибель "Титаніка" стала однією з найбільших морських катастроф 20-го століття. У 1985 році спільна американо-французька експедиція виявила затонуле судно на відстані близько 800 кілометрів від острова Ньюфаундленд.

1927-го у шведському місті Гетеборг зійшов з конвеєра перший серійний автомобіль "Вольво".

Компанія, заснована в 1926 році бізнесменом Ассаром Габріельсеном та інженером Густафом Ларсоном, запланувала випустити за перший рік тисячу авто моделі "Jakob", котрі призначались у першу чергу для продажу за межами Швеції і мали скласти конкуренцію американським автомобілям. Однак, лише в 1936 році з появою моделі "Carioca" компанія "Вольво" добилася міжнародного визнання.

1956-й —у містах Редвуд-сіті (Каліфорнія) і Чикаго проведено одночасну публічну демонстрацію першої відеокамери, здатної записувати і відтворювати звук та зображення.

Телекомпанія CBS придбала три екземпляри пристрою, створеного Чарльзом Гінзбергом, Чарльзом Андерсоном і Реєм Долбі, заплативши по 75 тисяч доларів за кожен з них.

В 1991 році — з музею Ван Гога в Амстердамі викрали 20 картин на 500 млн. доларів

В 2003-му вченні розшифрований людський геном.

Народилися:

У 1862 — Петро Столипін, російський державний діяч, реформатор, прем`єр-міністр (1906-11 років).

Відзначався крайніми шовіністичними поглядами, активний захисник самодержавства. Столипін підготував і провів аграрну реформу, яка мала вирішити земельне питання в Російській імперії. Більша частина реформаторських заходів Столипіна була не завершена. Діяльність Столипіна викликала незадоволення крайніх правих, які в 1911 поставили питання про його відставку. У вересні 1911 року Столипін був убитий у Київському оперному театрі агентом охранки есером Д. Богровим.

1925-го народився Род Стайгер, американський актор, лауреат "Оскара" ("Спека ночі").Також знімався у фільмах: "Доктор Живаго", "Ватерлоо", "Спеціаліст"…

В 1945 році — Рітчі Блекмор, гітарист груп ”Deep Purple”,"Rainbow" та "Blackmore`s Night";

1951 року народився Петро Мамонов, російський музикант ("Звуки МУ"), актор.

Окрім музичної діяльності, Петро Мамонов також відомий як актор театру і кіно. Серед фільмів, в яких знявся Петро Мамонов в головній ролі, роботи режисера Павла Лунгина: "Таксі-блюз" (1990 рік , приз за кращу режисерську роботу на "кінофестивалі Канна" 1990 років; "Острів" (2006 рік, шість премій "Золотий орел", у тому числі за кращу чоловічу роль); "Цар" (2009 рік , в ролі царя Івана Грізного).

ТСН