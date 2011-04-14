«Парк Київська Русь» 30 квітня відкриває новий сезон
Богатирські битви, змагання лучників, лицарські турніри...
Центр культури та історії Древньої Русі «Парк Київська Русь» 30 квітня відкриє новий сезон.
Як повідомили УНІАН у прес-службі центру, цього року «Парк Київська Русь» представить глядачам програму, що поєднуватиме історичну тематику і сучасність.
Зокрема, відкриття сезону відбудеться за участі Київського мотоклубу «Skulls MC» та артистів театру парку. Гостям планується продемонструвати постановку билин про історію Києва, церемоніал вшанування князів, зміну варти. У цей день можна буде дізнатися більше про байкерський рух у Києві – клуб «Skulls MC» організує виставку мотоциклів.
У новому сезоні, який триватиме 7 місяців, заплановані богатирські битви, змагання лучників, лицарські турніри, прогулянки на повітряній кулі, музичні виступи виконавців різних напрямків, виступи артистів вогняних театрів, каскадерів і байкер-шоу.
За цей час у «Парку Київська Русь» відбудеться 5 історичних міжнародних фестивалів: «Київська Русь XIII ст.» (21-22 травня), «Лицарство XV ст.- штурм фортеці» (18-19) червня, «Билини стародавнього Києва – IX-XI ст.» (27-28 серпня), «Гості стародавнього Києва – XV ст.» (24-25 вересня), лучний турнір «Стріла стародавнього Києва» (8 жовтня). Заходи зберуть учасників з України, Росії, Білорусі, Польщі, Франції, скандинавських країн тощо.
Крім цього, кожні вихідні у парку відбуватимуться тематичні заходи: свято коваля, свято дощу, день середньовічної моди, свято врожаю, свято вареника. Також у парку відзначатимуть день Святих Кирила та Мефодія, Святої княгині Ольги, князя Володимира. Святкуватимуть Медовий Спас, День Києва, День Незалежності та інші події.
Як повідомляв УНІАН, за зиму у «Парку Київська Русь» збудували кілька садиб XI-XIII століть і веж різного призначення та інші споруди.
Ціни на вхідний квиток цього року будуть, в залежності від заходу, різнитися.
Більш детальна інформація з’являтиметься на сайті www.parkkiyvrus.com
Довідка УНІАН. «Парк Київська Русь» - Центр культури та історії Древньої Русі розташований у с. Копачів Обухівського району Київської області. Мета проекту - створення культурної столиці східнослов’янських держав шляхом відтворення Дитинця-Кремля стародавнього Києва V-XIII ст. з усіма спорудами епохи та атмосферою Древньої Русі на основі історичних даних. Автор проекту – президент БО «Слов’янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО.