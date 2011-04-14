Оззі Осборна визнали легендою музики

Вокаліст і один із засновників групи Black Sabbath Оззі Осборн удостоєний премії музичного журналу Kerrang в номінації "Легенда". Почесна нагорода буде вручена 62-річному співакові 9 червня в Лондоні на урочистій церемонії на честь 30-річчя журналу.

Через два тижні в рамках святкування ювілею журналу Оззі дасть спеціальний концерт у британській столиці. Шоу відбудеться 21 червня в концертному залі Hammersmith Apollo.

Осборн став усього другим лауреатом номінації "Легенда" за всю історію журналу Kerrang! і його премії. Першою "легендою" журналу в 2006 році був визнаний гітарист AC/DC Ангус Янг.

Примітно, що це вже не перша для Оззі Осборна "легендарна"нагорода. У 2008-му він був удостоєний премії журналу Classic Rock в номінації "Жива легенда ".

ТСН