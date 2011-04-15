Відома модель Даутцен Крез полетить у космос

У 2014 році Даутцен Крез, одна із янголів Victoria`s Secret, відправиться в подорож у відкритий космос. Причому зробить вона це не тільки заради задоволення, але і в благодійних цілях.

Космічний вояж моделі ініційований фондом dance4life, який прагне привернути увагу молоді до проблеми СНІДу, а Даутцен вже кілька років є послом цієї організації.

"Завдяки своїй роботі я можу подорожувати по найкрасивіших куточків світу. Але, думаю, немає нічого прекраснішого, ніж вид на нашу планету з космосу. Космонавти, які пережили цей досвід, кажуть, що він змінив їхнє життя. Чекаю не дочекаюся, коли і я відправлюся в цю подорож"- поділилася з журналістами Крез.

До речі, в космос полетить модель не одна - компанію їй складе щасливчик, який викупить другий квиток на аукціоні 2 липня.

ТСН