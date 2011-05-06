На «Буковелі» закривають зимовий сезон

На гірськолижному туристичному комплексі «Буковель» в Івано-Франківській області 14-15 травня відбудеться офіційне закриття зимового сезону.

Про це УНІАН повідомили в дирекції курорту. Тут стверджують, що ще так довго на «Буковелі» не катались. «Це своєрідний рекорд України», - зауважили у дирекції.

За традицією, закриття сезону перетвориться у велике спортивно-мистецьке свято. Відбудуться змагання серед любителів і ветеранів, майстер-клас дворазової призерки міжнародного чемпіонату з гірських лиж Мануели МЙОЛЬГ, кубок Західної України з боїв без правил та зірковий концерт.