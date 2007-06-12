Товариство Просвіта й мережа кінотеатрів «Кінопалац» запрошують на прем’єрний показ мультфільму «Лис Микита» за твором Івана Франка

Всеукраїнське товариство Просвіта ім. Т. Шевченка та мережа кінотеатрів «Кінопалац» запрошують на прем’єрний показ аніімаційного фільму «Лис Микита» за твором Івана Франка. Презантація фільму відбудеться о 12 годині за адресою: вул. Інститутська 1 ( в приміщенні кінотеатру «Кінопалац». У програмі заходу: прес-конференція, показ фільму, фуршет. Фільм виготовлений студією «Фрески». Головний художник – Едуард Кирич, композитор – Мирослав Скорик, супервайзер анімації – Михайло Яремко, саунд-продюсер – Ігор Добрянський, сценарій і постановка – Володимир Кметик.

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