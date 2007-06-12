Товариство Просвіта й мережа кінотеатрів «Кінопалац» запрошують на прем’єрний показ мультфільму «Лис Микита» за твором Івана Франка

11:15, 12 червня 2007
Культура
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Всеукраїнське товариство Просвіта ім. Т. Шевченка та мережа кінотеатрів «Кінопалац» запрошують на прем’єрний показ аніімаційного фільму «Лис Микита» за твором Івана Франка.

Презантація фільму відбудеться о 12 годині за адресою: вул. Інститутська 1 ( в приміщенні кінотеатру «Кінопалац».

У програмі заходу: прес-конференція, показ фільму, фуршет.

Фільм виготовлений студією «Фрески». Головний художник – Едуард Кирич, композитор – Мирослав Скорик, супервайзер анімації – Михайло Яремко, саунд-продюсер – Ігор Добрянський, сценарій і постановка – Володимир Кметик.

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