На Алеї Зірок у Києві увічнили імена Таїсії Повалій та Ігоря Крутого

10:31, 30 травня 2011
Культура
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У Києві на День столиці на Алеї Зірок, розташованій біля Пасажу, увічнили імена естрадних діячів - народної артистки України Таїсії Повалій та народного артиста Росії Ігоря Крутого.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, у церемонії вшанування номінантів акції Зірка України взяв участь голова КМДА Олександр Попов.

За його словами, "на цій Алеї з`являються імена великих людей, художників, які подобаються киянам, які є друзями міста і якими ми пишаємося".

"Мені приємно вітати номнантів акції Зірка України. Безперечно, не викликає сумнівів той факт, що ці люди гідні того, щоб їхні імена викарбували на Алеї Зірок", - сказав Попов.

Акція Зірка України заснована в 2001 році і проходить за підтримки Міністерства культури України. Переможців акції визначає Вища Академічна Рада, яка складається з провідних діячів України на чолі з Героєм України Леонідом Кравчуком.

У цьому році номінантами акції були визнані Ані Лорак, Руслана, Лариса Доліна, Міка Ньютон, Ірина Білик, Володимир Гришко, Валерій Меладзе, Андрій Данилко, гурт Океан Ельзи та інші відомі особистості.
 

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