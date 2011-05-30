На Алеї Зірок у Києві увічнили імена Таїсії Повалій та Ігоря Крутого
У Києві на День столиці на Алеї Зірок, розташованій біля Пасажу, увічнили імена естрадних діячів - народної артистки України Таїсії Повалій та народного артиста Росії Ігоря Крутого.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, у церемонії вшанування номінантів акції Зірка України взяв участь голова КМДА Олександр Попов.
За його словами, "на цій Алеї з`являються імена великих людей, художників, які подобаються киянам, які є друзями міста і якими ми пишаємося".
"Мені приємно вітати номнантів акції Зірка України. Безперечно, не викликає сумнівів той факт, що ці люди гідні того, щоб їхні імена викарбували на Алеї Зірок", - сказав Попов.
Акція Зірка України заснована в 2001 році і проходить за підтримки Міністерства культури України. Переможців акції визначає Вища Академічна Рада, яка складається з провідних діячів України на чолі з Героєм України Леонідом Кравчуком.
У цьому році номінантами акції були визнані Ані Лорак, Руслана, Лариса Доліна, Міка Ньютон, Ірина Білик, Володимир Гришко, Валерій Меладзе, Андрій Данилко, гурт Океан Ельзи та інші відомі особистості.