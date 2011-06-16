Українців чекає осінь польської культури

17:54, 16 червня 2011
Культура
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Головуванню Польщі у Євросоюзі присвячується

Вистави, майстер-класи з рукоділля, аудіокнига, симфонічна музика, джаз, вуличний театр, документальне кіно.

Восени 2011 року в Україні стартує польський культурний проект “I, Сulture”, присвячений головуванню Польщі у Євросоюзі. Після України аналогічні заходи відбудуться у Великій Британії, Бельгії, Німеччині, Іспанії, Франції, Японії, Китаї, Росії, Білорусі, Україні. Про це повідомили організатори української частини проекту — компанія KEY Communications — під час попередньої експертної презентації “I, Сulture” для митців, діячів культури і журналістів.

Попередня програма подій з вересня по грудень передбачає виступи знаменитого польського вуличного театру “Бюро подорожей” (хоча, можливо, театральна програма розшириться), концерт міжнародного симфонічного оркестру I, Culture Orchestra, постановка опери Кароля Шимановського “Король Роджер”, джаз-фестиваль, майстер-клас із рукоділля і презентаційний тур аудіокниги віршів Чеслава Мілоша в перекладах сучасних українських поетів. Презентації аудіокниги вестимуть Тарас Прохасько та Сергій Жадан. Попередньо вони відбудуться в Києві, Харкові, Дніпропетровську та Івано-Франківську.

Головна мета проекту, кажуть організатори — познайомити українців із різноманітними та динамічними зразками сучасної польської культури. Своєрідним гаслом заходів обрана фраза “Польща — креативний двигун Європи”. Лишається сподіватися, що осінні імпрези покажуть, чи справді наші західні сусіди можуть претендувати на такий гучний статус.

Олег Коцарев

 

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