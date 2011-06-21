Митці покажуть на будівлі Верховної Ради заборонені фільми

У ніч на 28 червня в Києві пройде літературно-кінематографічна акція «Мистецтво очима цензора»

27 червня, напередодні Дня Конституції, громадські активісти проведуть під стінами Верховної Ради літературно-музичну акцію проти закону «Про захист суспільної моралі», яка продовжиться в ніч на 28 червня фестивалем забороненого кіно «Мистецтво очима цензора».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі правозахисного центру «Поступ».

Відомі українські письменники та правозахисники прийдуть до будівлі українського Парламенту, щоб висловити свої аргументи на користь скасування закону «Про захист суспільної моралі», який створює передумови для системних порушень свободи вираження поглядів. У Маріїнському парку пройде великий літературно-музичний концерт і показ гостросоціальних фільмів, які за визначенням закону «Про захист суспільної моралі» можуть бути визнані «порнографією» та «пропагандою жорстокості та насильства».

За словами, одного з координаторів кампанії, Костянтина Рєуцького, спроби державного регулювання суспільної моралі в тому вигляді, в якому вони існують у сучасній Україні – це суцільний популізм: спекулювання на домінуючих патерналістських настроях та загравання перед консервативно налаштованою більшістю.

«Регулювання суспільної моралі, безумовно, потрібне. – каже він. – Але роль держави в цьому процесі має бути зведена до мінімуму. Згідно зі стандартами Європейського Суду, держава має повноваження втрутитися виключно у випадках, коли вираження поглядів митця чи журналіста несе реальну, а не гіпотетичну загрозу правам інших осіб. Ми можемо спостерігати, як у розвинутих демократичних країнах в останні десятиріччя акцент державного регулювання суспільної моралі невпинно змінюється з правового регулювання (заборон і покарань) у бік просвітництва та освіти. Саме таким шляхом має йти й Україна».

Під час акції активісти громадської Кампанії проти встановлення цензури в ЗМІ і мистецтві продовжать збирати підписи під зверненням з вимогою оскаржити конституційність цього закону в Конституційному Суді України. По закінченні акції тексти звернення будуть передані керівникам усіх парламентських фракцій.

Щоб сказати своє тверде «ні» абсурдному закону, на літературну сцену вийдуть: Сергій Жадан, Ярослав Мінкін, Любов Якимчук, Артем Полежака, Вано Крюгер, Юлія Скорода та інші.

Відразу після настання темряви Маріїнський парк перетвориться в кінотеатр, а Верховна Рада України стане величезним екраном, на який будуть проектуватися всесвітньовідомі кінострічки, які в різні часи заборонялися «борцями за мораль». Організатори акції мають намір на історичних прикладах показати, як під приводом боротьби за абстрактні моральні цінності в Україні вже найближчим часом може бути заборонено висловлення будь-яких незручних для влади думок про актуальні суспільні проблеми.

У рамках акції глядачі зможуть подивитися «1984» (Майкл Редфорд), «Механічний апельсин» (Стенлі Кубрик), «Бляшаний барабан» (Фолькер Шльондорф), «Антихрист» (Ларс фон Трієр).

Крім того, глядачам покажуть короткі фільми про історію світової цензури та негативні наслідки надмірної та неконтрольованої суспільством старанності моралістів.