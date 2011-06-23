Після скасування віз турпотік між Україною та Ізраїлем зріс на 130%

Міністр туризму Ізраїлю Стас Місежніков заявив, що після скасування віз туристичний потік між Україною та Ізраїлем зріс на 130%.

"Туризм між нашими країнами після скасування віз збільшився на 130%", - сказав він після закінчення 6-го засідання міжурядової українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва.

Місежніков наголосив, що з осені поточного року будуть вводитися додаткові авіарейси між Києвом та ізраїльським курортом на Червоному морі Ейлатом. З вересня 2011 року будуть виконуватися рейси раз на тиждень, а вже з жовтня - двічі на тиждень.

Нагадаємо, безвізовий режим між Україною і Ізраїлем набув чинності 9 лютого цього року. Громадяни України та Ізраїлю можуть в`їжджати на територію іншої держави, проїжджати через неї або перебувати на ній без отримання візи протягом 90 днів протягом періоду у 180 днів.

Україна стала другою країною після Росії з числа пострадянських країн, яка отримала безвізовий режим з Ізраїлем.

Корреспондент