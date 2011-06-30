Депутат: керівництво Історичного музею годує електрикою незаконну церкву УПЦ МП

Незаконно встановлена церковна споруда біля підмурків Десятинної церкви на Києвій горі (Володимирська, 2) живиться електроенергією від Національного музею історії. Підключення здійснене незаконно, через що музею можуть відключити струм.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови комісії Київради з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ з посиланням на лист-відповідь «Київенерго» на депутатський запит щодо стану електричних комунікацій вказаної церковної споруди.

За інформацією О.БРИГИНЦЯ, виявилось, що вищезгадана споруда від мереж ПАТ «Київенерго» не живиться. Договір на електропостачання між ПАТ «Київенерго» і представниками церкви за вказаною адресою не укладався. Живлення церковної споруди, розташованої біля підмурків Десятинної церкви, виконано тимчасовою повітряно-кабельною лінією від мереж Національного музею історії України.

«Оскільки офіційної угоди між музеєм і церквою немає, це означає, що псевдомонастир фінансується за рахунок коштів музею, а можливо, безпосередньо за бюджетні кошти. Сподіваюсь, Міністерство культури проведе розслідування, покарає винного», - зауважив О.БРИГИНЕЦЬ.

За умовами договору, інформує депутат, між музеєм і «Київенерго» у разі самовільного підключення споживачем струмоприймачів або збільшення величини приєднаної потужності понад величину, призначену умовами договору, енергокомапнія має право без попередження повністю припинити електропостачання Національному музею історії України.

«Фактично, цей лист підтверджує, що керівництво музею заграє з УПЦ МП і здійснює підтримку незаконно встановленої церковної споруди. Не знаю, з якої причини музей ділиться електроенергією з незаконно встановленою спорудою, але дуже сподіваюсь, що тепер, коли стало відомо про незаконні дії і недоговірні стосунки між собою двох інституцій - музею і церкви - ці дії будуть припинені», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Для припинення незаконного підключення субспоживачів на ім′я генерального директора Національного музею історії України районом електрозбуту «Центральний» СВП «Енергозбут Київенерго» направлено відповідний лист, йдеться у повідомленні прес-служби О.БРИГИНЦЯ.