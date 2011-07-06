СБУ другий день поспіль допитує працівників музею «Тюрма на Лонцького»

Служба безпеки України почала проводити допити працівників львівського Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, працівників допитують як свідків у кримінальній справі за фактом замаху на розголошення відомостей, що можуть становити державну таємницю. Справу було порушено після затримання СБУ у Києві 8 вересня 2010 року директора Національного музею «Тюрма на Лонцького» історика Руслана ЗАБІЛОГО і вилучення в нього особистого комп’ютера та зовнішнього накопичувача інформації з науковими матеріалами. Після того було проведено обшук і конфісковано комп’ютери та зовнішній диск із кабінетів музейних працівників. Речі їм досі не повернули.

Вчора допитали 6 осіб: старшого наукового працівника Ігоря ДЕРЕВ’ЯНОГО, заступника директора Вікторію САДОВУ, зберігача фондів Ірину ЄЗЕРСЬКУ, художника-дизайнера Романа ФЕДЮКА, керівника Фонду розвитку музею Лідію ТОПОЛЕВСЬКУ та завгоспа Василя ШАРУНА.

Всім допитуваним повідомили про неможливість розголошення змісту допиту, оскільки СБУ засекретило справу.

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ вважає присвоєння «справі істориків» грифа «цілком таємно» спробою обмежити право на захист Р.ЗАБІЛОГО та колег і уникнути громадського контролю.

Сьогодні допити продовжуються, музей працює у звичному режимі і відкритий для відвідувачів.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня 2010 року Києві співробітники СБУ затримали і впродовж 14,5 годин допитували Р.ЗАБІЛОГО, директора Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (Львів).

9 вересня з’явилася офіційна інформація СБУ про порушення кримінальної справи “за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 15, ст. 328 Кримінального кодексу України».

Після цього СБУ провела обшук у кабінетах істориків музею «Тюрма на Лонцького» у Львові й вилучила його майно та документи. Зокрема, з кабінетів науковців було вилучено два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів. Вилучено також відеосвідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років.