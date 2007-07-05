«Скрябін» виступить на метал-фестивалі

З 2 по 8 серпня у Криму відбудеться восьмий фестиваль важкої музики Red Alert Open Air. Місце дії залишається незмінним – розважальний комплекс «Сонечко», який знаходиться 30 метрів від берега Чорного моря на дев`ятому кілометрі автотраси Євпаторія-Сімферополь.

Традиційну назву фестивалю Metal Heads Mission цього року змінено в зв`язку з розширенням його стильових рамок: якщо раніше фестиваль позиціонувався виключно як захід, що привертає шанувальників найбільш екстремальних підвидів метал-музики, - brutal death, death-grind, grindcore і black, то тепер задовольнять також і запити любителів альтернативного жанру. Ще одне нововведення – відтепер важка музика правитиме балом на березі Чорного моря цілий тиждень без перерви.

2, 3 і 4 серпня на сцені виступлять «Психея», Jane Air, Perimeter, Fourth Dimension (Росія), «Анна», Skinhate, Submind, Unerase (Україна), Rasta (Білорусь) плюс ще близько трьох десятків команд з багатьох країн СНД. Хедлайнером альтернативних днів фестивалю стануть майстри метал-кору з Німеччини Caliban.

5 серпня на «Сонечку» господарюватимуть майстри тату, пірсінгу й боді-арту. Прямо на території всі бажаючі фани важкої музики зможуть зробити собі шикарні татуювання. Музичним супроводом стануть виступи рок-груп, головною «зіркою» серед яких буде «Скрябін». Лідер колективу Кузьма «Скрябін» пообіцяв приготувати для майбутнього чорноморського звукового безумства найекстремальніший сет в історії групи.

Ну і, нарешті, 6, 7 і 8 серпня будуть віддані під виступи колективів на сцені Metal Heads` Mission. Хедлайнерамі MHM-сцени стануть легендарні death-metal колоси зі США Deicide, Suffocation і Immolation, Vader з Польщі, а також нестаріючі ветерани качового death з Англії Benediction. Крім цих бійців, відвідувачів фесту чекають виступу таких добре відомих у глобальному сталевому андеграунді банд, як Cenotaph (Туреччина), Sickbag (Франція), Typhoid (Словаччина), Gutted (Угорщина), Pyorrhoea (Польща), Everlost (Росія) і багато інших. Якщо ви хочете побачити й почути, що таке сучасний метав у всій його брутальной красі – не пропустите цей фестиваль.

Вартість квитків на один день - від 60 до 150 грн. залежно від дати. Абонемент на всі сім днів фестивалю обійдеться у 400 грн.

За матеріалами Music.com.ua