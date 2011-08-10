У Києві презентують книгу “У них щось негаразд з головою, в тих росіян"

16 серпня о 18 годині у київській книгарні "Є" (вул. Лисенка, 3) відбудеться презентація книжки Анни-Лєни Лауре “У них щось негаразд з головою, в тих росіян".

З українськими читачами спілкуватимуться:

• Анна-Лєна Лаурен, автор книги

• Крістер Міккелссон, Надзвичайний та Повноважний Посол Фінляндії в Україні

• Наталія Іваничук, перекладач

• Василь Ґабор, автор видавничого проекту “Приватна колекція”

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Анна-Лєна Лаурен. У них щось негаразд з головою, в тих росіян / Зі шведської переклала Наталя Іваничук. — Львів: ЛА «Піраміда», 2011. — 128 с.

Книга фінської письменниці і журналістки телеканалу YLE Анни-Лєни Лаурен «У них щось негаразд з головою, в тих росіян» ― захоплива розповідь про сучасне життя росіян. З її живих, написаних з м’яким гумором і великою симпатією замальовок витворюється упізнаваний образ сучасної Росії.

Анна-Лєна Лаурен вважає, що в назві книги нема нічого образливого. Це можна порівняти з французьким висловом «Ils sont fous» («Вони божевільні»), але в хорошому значенні. Книга перекладена фінською та російською мовами, у Росії читачі сприйняли її по-різному. А тепер і вкраїнський читач має змогу краще зрозуміти тих росіян, у яких "щось не все гаразд з головою"…