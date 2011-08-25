У Брюсселі відзначили День Незалежності України (фото)

У Брюсселі відбулися заходи з нагоди Дня Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, вранці, 24 серпня, Європейська асоціація українців передала представникам муніципалітету Брюсселя копію вбрання князя Ярослава Мудрого для символу Брюсселя - скульптури Manneken Pis («Хлопчик, який пісяє»), виготовлену у «Парку Київська Русь».

Наймолодша українська оперна співачка, 10-річна Соломія ЛУК’ЯНЕЦЬ, презентувала костюм та привітала присутніх піснею.

З двадцятиріччя Незалежності України всіх присутніх привітав організатор акції у Брюсселі - президент Європейської асоціації українців Олексій ТОЛКАЧОВ.

«Україна відбулась, вона незалежна, вже є Європою, буде членом Євросоюзу, і все буде гаразд», - сказав О.ТОЛКАЧОВ.

Потім делегація святковою ходою пройшла вулицями міста до площі перед пам`ятником.

«Сьогоднішнє свято символізує для нас єднання країн - України і Бельгії, для того, щоб консолідувати наші відносини. Костюм, виконаний у фольклорному стилі, який розповідає багато про Україну. Подивіться на жовтий колір - він символізує пшеницю, червоний - це дружба, блакитний - розуміння. Всі кольори веселки присутні у костюмі і він символізує радість», - зазначив у коментарі УНІАН директор церемоній Ордена друзів Manneken Pis Марк ЯМБО.

«Ми знаємо, що сьогодні день двадцятиріччя Незалежності України. Дуже багато розповідають про Україну, і я хотів би побачити Україну своїми очима, відчути її традиції. Я знаю про Україну, торік від України теж наряджали Хлопчика. Для нас дуже важливо жити, насолоджуватися життям, пізнавати інші культури», - сказав М.ЯМБО.

На його думку, щоб зробити свою державу справді європейською, потрібні зусилля самих українців, «від Брюсселя це не залежить».

*** Традиція одягання Manneken Pis у різноманітні костюми налічує понад 300 років та бере свій початок від курфюрста Баварії Максиміліана II Еммануїла, який у 1698 році подарував перший одяг для статуї. Далі традицію продовжив король Франції Людовік XV, передавши Брюсселю костюм із золотої парчі. На сьогодні скульптура вже має до 1 тис. костюмів, презентованих представниками різних народів.

Українці вперше взяли участь в одяганні Manneken Pis у 2007 році, коли Європейська асоціація українців подарувала Брюсселю костюм українського козака. Відтоді відзначати таким чином День Незалежності України стало традицією.