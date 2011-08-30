Росія реалізує політику, спрямовану на асиміляцію українців за кордоном

Українцям за кордоном усе складніше зберегти свою ідентичність: Росія реалізує активну політику, спрямовану на асиміляцію українців, при цьому в Україні досі відсутня державна політика стосовно зарубіжних співвітчизників.

Про це в коментарі УНІАН заявив президент Європейської асоціації українців Олексій ТОЛКАЧОВ.

«Законодавство Росії розглядає як співвітчизників усіх людей, які народилися на території колишнього СРСР. Українців за кордоном вони вважають співвітчизниками росіян. Росія реалізує активну політику – проводить концерти, організовує ігри, конкурси, культурні заходи й дозвілля. На це Москва виділяє величезні кошти», - зазначив О.ТОЛКАЧОВ.

При цьому він констатував, що «для Української держави зарубіжні українці – це тягар, а не можливості й потенціал».

«Чиновники не знають, що робити із зарубіжними українцями, яку політику реалізувати, як будувати свої відносини з діаспорою. Хоча для будь-якої ефективної держави зарубіжні співвітчизники – це інструмент міжнародного впливу, формування іміджу, просування своєї культури», - вважає О.ТОЛКАЧОВ.

Він підкреслив, що сьогодні в Україні немає не лише чіткого бачення державної політики стосовно діаспори, але й грошей на її реалізацію.

«Немає механізмів правового й соціального захисту зарубіжних співвітчизників. Особливо беззахисне становище у наших нелегалів, які подалися за кордон на заробітки. Уявіть собі, мільйони українців за кордоном не мають можливості голосувати на виборах тільки тому, що вони – нелегали», - зазначив президент Європейської асоціації українців.

На думку О.ТОЛКАЧОВА, політика стосовно українців за кордоном повинна бути якнайшвидше закріплена на законодавчому рівні, а її фінансування повинне проходити окремим рядком державного бюджету.

Говорячи про проблеми української діаспори, він заявив, що українцям за кордоном дійсно нелегко зберегти свою ідентичність.

«Сьогодні про згуртованість українців за кордоном не йдеться. На жаль, серед українців домінує роз`єднаність і споживацьке ставлення. Рідше зустрічаються співпраця, самовідданість, схильність до національної солідарності. Це, звичайно, сприяє або асиміляції українців, або їх русифікації», - зазначив О.ТОЛКАЧОВ.

За його словами, українська преса в Європі видається лише силами нечисленних ентузіастів.

«Українських клубів, курсів української мови, місць спілкування – всього цього практично немає, або вони виживають із останніх сил», - додав О.ТОЛКАЧОВ.

При цьому він звернув увагу на можливості української діаспори в столиці Євросоюзу - Брюсселі. «Саме тут, у Брюсселі, відкриваються потужні можливості лобіювання українських інтересів представниками діаспори, вибудовування двосторонніх україно-європейських бізнес-проектів, популяризації та просування культури», - резюмував О.ТОЛКАЧОВ.

Довідка УНІАН. За даними Світового банку на 2010 рік, за кордоном проживають 6,6 млн. українців (майже 15% від загальної кількості нинішнього населення країни). Україна займає 5-е місце в світі серед країн із найбільшою кількістю емігрантів. За кількістю емігрантів Україна поступається лише Мексиці (11,9 млн.), Індії (11,4 млн.), Росії та Китаю (11,1 і 8,3 млн. відповідно).