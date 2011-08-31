На Венеціанському фестивалі покажуть стрічку, зняту в Прип'яті

На Венеціанському кінофестивалі, який відкривається в Італії сьогодні, в рамках «Тижня критики» покажуть французько-український фільм про Чорнобиль.

Фільм «Земля забуття» розкриває особисту драму молодої мешканки Прип`яті на фоні Чорнобильської катастрофи. Дівчині судилося пережити страшну ніч, кілька днів паніки, а потім все життя боротися з фізичними та моральними наслідками катастрофи.

Режисером фільму став Мішель Боганім, який раніше зняв фільм «Одеса, Одеса», номінований на приз великого журі в Санденсі в 2005 році. Головну роль у фільмі виконала колишня подруга Бонда Ольга Куриленко. Зйомки фільму проходили в Прип`яті. Герої фільму розмовляють російською та українською мовами.

Попередник «Землі забуття» на тему катастрофи на ЧАЕС «У суботу» Олександра Міндадзе вже встиг зібрати масу престижних світових нагород, серед яких Гранпрі Брюссельського кінофестивалю.

Венеціанський кінофестиваль відкривається сьогодні режисерським дебютом Джорджа Клуні «Березневі іди».

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