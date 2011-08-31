Домогаров обматюкав журналістку, яка запитала його про особисте життя

Народний артист Росії Олександр Домогаров в розмовах з журналістами щоразу, як тільки мова заходить про його особисте життя, стає в буквальному сенсі неадекватним.

На премії Олени Леніної "Всенародний артист" зірка "Бандитського Петербурга" влаштувала справжній скандал організаторам конкурсу і представникам ЗМІ, через те що одна з кореспонденток телевізійного каналу випадково запитала його про особисте життя.

Після невдалого питання Домогаров не на жарт розбушувався. Голосно вилаявши дівчину матом, актор ударив по столу долонею і, грюкнувши дверима, покинув світський раут.

"Я як "Мауглі", знаєте, буду рвати до останнього, я доб`юся того, що вас всіх не буде, і не треба мені ставити такі тупі запитання!" - вичитував дівчину Домогаров.

Шокована кореспондентка довго ще не могла прийти до тями після розмови з головним серцеїдом країни. Вона всього лише хотіла поцікавитися, чи закоханий зараз актор.

Домогаров вже більше 15 років веде незриму війну зі світськими журналістами. Закулісне життя актора ретельно ховається і охороняється ним же самим. За словами самого Олександра, у цій війні він готовий піти до кінця.

ТСН