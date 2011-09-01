У «Парку Київська Русь» відбудеться карнавал ”Казкова скринька”

У «Парку Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) 3-4 вересня відбудеться карнавал ”Казкова скринька”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парку, на честь початку навчального року буде презентовано карнавал слов’янських казок та билин. Гості парку зустрінуться з Добринею Микитичем, Шамаханською царицею, Оленою Прекрасною.

«Дорослі та діти поринуть у світ казкових персонажів і середньовічної імпровізації. Врятуйте Олену Прекрасну від Солов’я Розбійника, погостюйте в країні Непослуху, веселіться з непосидючими скоморохами, відвідайте майстер-класи та середньовічний тир», - запрошують організатори.

Парк відкривається для гостей з 10.00.

Театралізована вистава театру ”Парку Київська Русь” розпочнеться:

3 вересня о 12.00, і завершитися о 19.00. Цього дня парк працюватиме до 22.00.

4 вересня початок програми о 12.00, завершення - о 19.00. Парк працюватиме до 19.00.

Дістатися парку можна маршрутним автобусом від станції м. Видубичі (зупинка знаходиться біля супермаркету ”Фуршет”).

Інтервал руху транспорту до ”Парку Київська Русь” у вихідні дні: о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.