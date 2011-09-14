Воплі Відоплясова оголосили конкурс на найкраще виконання своїх хітів

Напередодні ювілейного туру український рок-гурт Воплі Відоплясова оголосив конкурс на найкраще виконання своїх хітів.

У "народному триб`юті", приуроченому до 25-річчя ВВ, може взяти участь будь-хто охочий незалежно від віку, рівня музичної підготовки й місця проживання, повідомляється на офіційному сайті колективу.

Для участі в конкурсі необхідно зняти на відео (можна на побутову камеру чи фотоапарат) ваше виконання будь-якої пісні з репертуару ВВ, викласти його в інтернеті (YouTube, VKontakte або Facebook) та відправити лінк за адресою vopli.tv@gmail.com. У міру надходження ролики будуть публікуватися на офіційних сторінках Воплів у соціальних мережах (YouTube, VKontakte, Facebook, Twitter). Переможця конкурсу визначать особисто музиканти ВВ.

Головний приз - iPad. Автори найцікавіших роликів з регіонів, у яких пройдуть концерти ювілейного туру, отримають можливість відвідати виступи і заспівати разом із колективом на сцені.

Підсумки конкурсу будуть підбиті на початку грудня.

"Традиційна ідея триб`юту, коли одні артисти виконують пісні інших, сьогодні вже не актуальна, оскільки результат завжди передбачуваний, а значить - малоцікавий, - розповів фронтмен ВВ Олег Скрипка. - Інша справа - творчий альянс із публікою, це - чистий аркуш. Ми знаємо, що наш слухач - людина творча, обдарована. Дуже хочеться подивитися на власні пісні очима наших фанів, для нас це буде найкращим подарунком до ювілею".

Друга частина гастрольного туру ВВ розпочнеться 6 жовтня 2011 року концертом в Алмати. Потім на черзі Омськ (19 жовтня), Новосибірськ (20 жовтня), Томськ (21 жовтня), Красноярськ (22 жовтня) та Іркутськ (23 жовтня).

Нагадаємо, нещодавно Воплі Відоплясова записали одну зі своїх пісень білоруською мовою, щоб підтримати проект Будзьма! Тузін. Перазагрузка-2, покликаного підтримати білоруську культуру.



Корреспондент.net