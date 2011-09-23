23 жовтня в історії

4004-й рік до н.е. - згідно з розрахунками ірландського архієпископа Джеймса Асшера і доктора Джона Лайтфута з Кебріджа, проведеними в 1650 році на підставі детального вивчення Старого заповіту, саме в цей день почався божий акт Творіння світу

У 787 році — Вселенський собор християнської церкви встановив порядок шанування ікон.

1689 року — Англійський парламент прийняв Білль про права.

Білль законодавчо обмежував права короля і встановлював ряд важливих демократичних свобод, зокрема свободу совісті.

У 1826-му в театрі Нью-Йорка вперше в США застосовано газове освітлення.

1859-го В Києві відкрита перша недільна школа .

В 1970 році у Соляній пустелі в штаті Юта американець Гарі Габеліч на машині The Blue Flame з реактивним двигуном встановив рекорд швидкості для автомобілів - 631.367 миль/год (близько 1023 км/год).

Розвиваючи на окремих ділянках траси швидкість до 650 миль/год, Габеліч подолав багаторічну домінацію іншого американця Крейга Брідлава, котрий у 1961-63 роках встановив ряд видатних рекордів, першим подолавши рубежі в 400, 500 і 600 миль/год. Рекорд Габеліча протримався до 1983 року, коли британець Річард Нобл на автомобілі Thrust 2 досягнув швидкості 633.468 миль/год..

1998-й рік - Компанія Corel оголосила про можливість безплатного завантаження з її сайту версії текстового редактора WordPerfect для Linux, операційної системи.

Протягом року компанія набула надзвичайної популярності, головним чином завдяки своїй безплатності і альтернативності домінуючій на ринку ОС Windows компанії Microsoft.

Народилися 23 жовтня….

У 1906 - Гертруда Едерле, американська плавчиха, Олімпійська чемпіонка, перша жінка, що перепливла Ла-Манш.

1923-го року - Рой Ліхтенстайн, американський художник.

Один із ведучих майстрів поп-арту; завоював популярність картинами, в яких монументалізовано окремі кадри відомих коміксів.

У 1928-му — Артур Войтецький, український кінорежисер.

1940 року народився — Пеле, бразильський футболіст.

Під час хрещення йому дали ім`я Едісон. У сім`ї всі кликали хлопця «Діко» (скорочення від Едісон). Прізвиськом «Пеле» його почали називати друзі у 9-річному віці. Діко спочатку зовсім не подобалось, що його так кличуть, але друзям ім`я припало до душі. З того часу всі почали називати його «Пеле». Жодна з версій про походження цього імені досі повністю не підтверджена.

Пеле єдиний гравець, який тричі вигравав чемпіонат світу з футболу (1958, 1962 і 1970). За кар`єру забив понад 1280 голів (провівши близько 1365 ігор) і став одним з найрезультативніших гравців у історії футболу. Найкращий бомбардир збірної Бразилії всіх часів — забив 77 голів. Визнаний найкращим футболістом XX століття за версіями ФІФА та IFFHS.

ТСН