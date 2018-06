У Києві виступить екс-учасник Kraftwerk Вольфганг Флюр

21 жовтня в київському клубі Sullivan Room виступить один із піонерів електронної музики, екс-учасник німецького гурту Kraftwerk Вольфганг Флюр.

Вольфганг Флюр був учасником класичного квартету Kraftwerk у період з 1974 по 1986 роки. Він відомий також тим, що сконструював електронну барабанну установку (Drumpad), завдяки якій у звучанні Kraftwerk з`явився характерний ритм, що згодом змінив музичну культуру.

У 1974 році вийшов альбом Autobahn, що став переломним моментом не лише у творчості колективу, але і в сучасній музиці в цілому, продемонструвавши можливості синтезаторів і електроніки того часу.

Також Флюр брав безпосередню участь у записі наступних трьох знакових альбомів гурту - Radio-Activity (1975), Trans-Europe Express (1977) і The Man Machine (1978), які суттєво вплинули на розвиток електронної музики. У цих альбомах є такі хіти як The Model, The Robots, Trans-Europe Express, Radio Activity, Neon Lights, Showroom Dummies.

У 1986 році через непорозуміння Вольфганг пішов із колективу й почав займатися дизайном, який став його основним заробітком. Але під час війни в Боснії у 1990-ті Флюр написав пісню Little Child, випущену касетним синглом, про дітей Сараєво. І він знову повертається в музику.

Флюр створює студійний проект Yamo і випускає 1997 року альбом Time Pie, залучаючи для участі в ньому музикантів із дуету Mouse on Mars, а також співпрацює з електронними проектами Pizzicato Five і Dyko.

У 1999 році він випустив автобіографію Kraftwerk - Ich war ein Roboter (Я був роботом), в якій він розповідає про роботу в Kraftwerk. Книгу переклали на п`ять мов і вона увійшла до десятки найкращих музичних автобіографій за версією британського видання Observer. Видання книги мало величезний резонанс, аж до скандалу в зв`язку із негативною оцінкою колишніх колег по колективу, з подальшою забороною на її поширення через суд. Видавництво Hannibal було змушене вилучити з продажу німецький тираж видання. Протягом наступних п`яти років тривали судові позови, що закінчилися перемогою Флюра після згоди внести деякі зміни до своєї автобіографії. Зрештою, в 2004 році вийшла перероблена версія Ich war ein Roboter - Electric Drummer bei Kraftwerk. Із книгою вийшов CD з композицією I Was A Robot.

В останні роки 64-річний Вольфганг Флюр гастролює по світу як діджей.



Корреспондент.net