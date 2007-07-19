З нагоди 220-річчя міста-курорту Яремче Івано-Франківської області побачив світ українсько-англійський туристичний путівник «Яремче – смарагдове диво Карпат».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому, видання містить довідкову інформацію про інфраструктуру міста Яремче і карту цієї місцевості.

У путівнику розміщено велику кількість унікальних фотографій з мальовничими краєвидами Карпат, зокрема, світлини відомого французького актора Жерара ДЕПАРД’Є в гуцульському одязі, зроблені під час його перебування на Прикарпатті.

На думку авторів, особливу увагу читача привернуть гуцульські легенди та розповіді про цікаві автентичні звичаї та традиції гуцульського краю.

Путівник видано накладом 10 тисяч примірників.