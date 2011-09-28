Церкви в Чехії отримають компенсацію за все конфісковане за соціалізму
09:19, 28 вересня 2011Культура
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На суму близько 3,3 млрд. дол.
Уряд Чехії схвалив основні параметри компенсації церквам і релігійним організаціям за майно, конфісковане у них за часів соціалізму, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Чеське радіо.
Передбачається, що впродовж 30 років держава виплатить церквам близько 59 мільярдів чеських крон (близько 3,3 мільярда доларів). При цьому, за інформацією радіостанції, близько 56% власності має бути повернуто у вигляді земельних ділянок, лісів і нерухомості.
Виплата компенсацій почнеться в 2013 році.
Празький архієпископ Домінік Дука схарактеризував рішення, ухвалене чеським урядом, як "прийнятне для обох сторін".
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