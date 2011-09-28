Краєзнавці Кіровограда просять перейменувати вулицю Леніна

Група краєзнавців Кіровограда звернулася до голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергія ЛАРІНА з проханням перейменувати центральну вулицю Леніна на Театральну до 130-річчя від заснування першого професійного українського театру.

Копію звернення ініціатори перейменування передали кореспонденту УНІАН.

«Сьогодні існує пропозиція щодо повернення вулиці Леніна, на якій розташований перший український професійний театр, історичної назви - Дворцовая. Але виникає питання, як ця назва звучатиме українською - Двірцева? В українській мові немає такого слова, є «палац», але тоді вулицю треба називати Палацовою, що не зовсім відповідає історичній назві.

Тому краєзнавці, мешканці міста, громадські та політичні організації, звертаються до Вас з пропозицією перейменувати вулицю Леніна на вулицю Театральна, увіковічнивши цим пам`ять про визначну історико-культурну подію країни, яка відбулася у нашому місті восени 1882 року, коли Марко Кропивницький і Микола Старицький заснували перший український професійний театр», - йдеться у зверненні до губернатора.

Питання про перейменування кількох вулиць Кіровограда може бути розглянуто на найближчій сесії міськради. Мова йтиме про перейменування вулиць Карла Маркса на Велику Перспективну, Леніна - на Дворцову, Володарського - на Тарковського і Другу Поперечну - на Литвинова.