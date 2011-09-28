Польська поезія спускається в київське метро

У Києві розпочинається польська культурна програма “Вірші в метро”. Тексти поетів ХХ і ХХІ століття в українських перекладах з`явились на станціях “Поштова Площа”, “Театральна”, а також в одному з поїздів “зеленої” Сирецько-Печерської лінії. Інші тексти можна побачити на стінах стадіону “Динамо” та на алеї між Університетом імені Тараса Шевченка і Ботанічним садом.

Презентація проекту відбулась у книгарні “Є” 26 вересня. У ній взяли участь представники Польського інституту, київської міської влади, метрополітену і троє польських поетів. Мажанна Богуміла Келар у своїх віршах замислена, кожен текст ніби розгортає якусь одну думку, метафору. Войцех Бонович схильний до афоризмів, роздумів і деталізацій. Ришард Криницький — найбільш образний, химерний і непередбачуваний автор.

- Приємно, що наші вірші будуть чи не єдиними текстами в метро, які нічого не вимагають і не очікують від пасажирів, - сказав Войцех Банович. - Особливо цікаво, що поезія спускається в таке глибочезне, як пекло, київське метро.

А Ришард Криницький згадав Йосифа Бродського, котрий пропонував друкувати вірші на сірниках.

Програма “Вірші в метро” проходить у рамках головування Польщі в ЄС. Після Києва з поезією наших західних “кузенів” ознайомляться пасажири метрополітенів Пекіна і Токіо.