Лавров висунув США претензії щодо поставок зброї в Україну: Рубіо відповів

Лавров заявив Рубіо, що продовжувати постачання зброї Україні "неприпустимо".

Глава російського МЗС Сергій Лавров під час зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо на Філіппінах застеріг Вашингтон від "неприпустимих" поставок зброї Україні.

Згідно із заявою російського Міністерства закордонних справ, Лавров на зустрічі "підкреслив, що продовжувати постачання зброї київському режиму неприпустимо".

Він також засудив "дестабілізуючу політику європейських країн, які досі прагнуть завдати Росії "стратегічної поразки".

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Як пише The Guardian, пізніше на прес-конференції після зустрічі з Лавровим журналісти поставили Рубіо запитання щодо російського звіту за підсумками його зустрічі з Лавровим, а також щодо можливості того, що США припинять постачання зброї Україні.

"Рубіо не підтвердив ці заяви і заявив, що в політиці США жодних змін не відбулося", – зазначає The Guardian.

Зустріч Рубіо та Лаврова – що відомо

За даними російського МЗС, Лавров на зустрічі "підтвердив готовність Росії до врегулювання конфлікту в Україні та прихильність до домовленостей Анкоріджа".

Водночас Рубіо заявив, що для досягнення угоди про припинення війни в Україні потрібні "нові ідеї", оскільки пропозиції, висунуті досі, є неприйнятними для України.

Він також заявив, що США готові відіграти свою роль у досягненні перемир’я, однак для того, щоб покласти край війні, потрібно знайти "золоту середину", яка влаштує обидві сторони.

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